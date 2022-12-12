Сазонов Аким Степанович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1942
Сын: Сазонов Геннадий Акимович
Мать ребёнка: Сазонова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Анатолий Акимович
Мать ребёнка: Сазонова Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966
Причина смерти: Болезнь после ранений на фронте
Похороны
Неизвестно