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Сазонов Аким Степанович

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Место рождения

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1942

Сын: Сазонов Геннадий Акимович

Мать ребёнка: Сазонова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Анатолий Акимович

Мать ребёнка: Сазонова Пелагея Петровна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Пелагея Петровна

Смерть
1966
Причина смерти: Болезнь после ранений на фронте
Похороны
Неизвестно
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
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