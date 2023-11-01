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Марфа Никифоровна

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1696 и 1707

Дата смерти

Между 1765 и 1770

Пол

Женский

Отец

До 1688 г.р.

Мать

До 1688 г.р.

Муж

Между 1685 и 1687 г.р.

Дети

Между 1725 и 1731 г.р.
Около 1741 г.р.
Между 1741 и 1742 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1696 и 1707

Отец: Никифор Михайлович

Мать: Зиновия Тарасовна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1723 и 1730

Муж: Степан Тимофеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1731

Дочь: Евдокия (Авдотья) Степановна

Отец ребёнка: Степан Тимофеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Григорий Степанович

Отец ребёнка: Степан Тимофеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1742

Сын: Михаил Степанович

Отец ребёнка: Степан Тимофеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1765 и 1770
Копытово, Шуйский район, Северный край

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