Марфа Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1696 и 1707
Дата смертиМежду 1765 и 1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1696 и 1707
Отец: Никифор Михайлович
Мать: Зиновия Тарасовна
Бракосочетание
Между 1723 и 1730
Муж: Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1731
Дочь: Евдокия (Авдотья) Степановна
Отец ребёнка: Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Григорий Степанович
Отец ребёнка: Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1742
Сын: Михаил Степанович
Отец ребёнка: Степан Тимофеевич
Смерть
Между 1765 и 1770