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Щербаков Иван Николаевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.01.1890 ст.

Дата смерти

13.01.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1890 ст.

Отец: Щербаков Николай Давидович

Мать: Щербакова Екатерина Ильинична

Кровное, Сумська область
Крещение
07.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
крестная - Котенко Феодосия (отчество повреждено) | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
13.01.1890 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9SW-J?i=524&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
14.01.1890 ст.
на отведенном кладбище
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