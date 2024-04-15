Щербаков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1890 ст.
Дата смерти13.01.1890 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1890 ст.
Крещение
07.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
крестная - Котенко Феодосия (отчество повреждено) | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
13.01.1890 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9SW-J?i=524&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
14.01.1890 ст.
на отведенном кладбище