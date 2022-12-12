Лобанова (Кукса) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1947
Сын: Лобанов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.06.1949
Сын: Лобанов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно