Лобанова (Кукса) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Кукса) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1947

Сын: Лобанов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.06.1949

Сын: Лобанов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно
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