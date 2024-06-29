Валя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лена

Отец ребёнка: Ундозёров Василий

Рождение ребёнка
17.05.1957

Сын: Ундозёров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ундозёров Василий

Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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