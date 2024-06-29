Валя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лена
Отец ребёнка: Ундозёров Василий
Рождение ребёнка
17.05.1957
Сын: Ундозёров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ундозёров Василий
Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно