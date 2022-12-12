Губарев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1926
Дата смерти11.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1926
Отец: не указан
Мать: Губарева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1952
Сын: Губарев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Нагибина Серафима Алексеевна
Рождение ребёнка
03.05.1962
Сын: Губарев Александр Александрович
Мать ребёнка: Нагибина Серафима Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1982
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область