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Губарев Александр Васильевич

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Место рождения

Носова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

24.12.1926

Дата смерти

11.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1926

Отец: не указан

Мать: Губарева Марфа Ивановна

Носова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
10.07.1952

Сын: Губарев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Нагибина Серафима Алексеевна

Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
03.05.1962

Сын: Губарев Александр Александрович

Мать ребёнка: Нагибина Серафима Алексеевна

Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагибина Серафима Алексеевна

Смерть
11.06.1982
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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