Климушкин Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкин Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

После 23.01.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1893 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климушкина Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1908

Дочь: (Климушкина) Нина Петровна

Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 23.01.1908

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