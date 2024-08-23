Климушкин Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиПосле 23.01.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1908
Дочь: (Климушкина) Нина Петровна
Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Яковлевна
Смерть
После 23.01.1908