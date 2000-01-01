Никишин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1761 и 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1761 и 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1788 и 1794
Сын: Никишин Иван Ильич
Мать ребёнка: Никишина Марфа
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1803
Мать ребёнка: Никишина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Никишин Ефим Ильич
Мать ребёнка: Никишина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Никишина Марфа
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1813
Дочь: Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Никишина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никишина Марфа
Смерть
Неизвестно