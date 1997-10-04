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Кузуб Диана Андреевна
Кузуб Диана Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1984
Пол
Женский
Отец
Николаев Андрей Александрович
1956 г.р.
Мать
Николаева Ирина Николаевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1984
Отец:
Николаев Андрей Александрович
Мать:
Николаева Ирина Николаевна
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