Дуркин Яков Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дуркин Михей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуркин Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна
Смерть
Неизвестно