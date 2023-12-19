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Дуркин Яков Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дуркин Михей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Дуркина Серафима Ивановна

Смерть
Неизвестно

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