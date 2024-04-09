Евгения Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Варламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Никифор Семенович

Отец ребёнка: Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Афиноген Семенович

Отец ребёнка: Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ульяна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Николай Семенович

Отец ребёнка: Семен Никифорович

Смерть
Неизвестно

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