Евгения Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Никифор Семенович
Отец ребёнка: Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Афиноген Семенович
Отец ребёнка: Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ульяна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Николай Семенович
Отец ребёнка: Семен Никифорович
Смерть
Неизвестно