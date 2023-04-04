Азарова (Азарова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Ларион
Рождение ребёнка
1843
Сын: Азаров Федор
Отец ребёнка: Азаров Алексей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Азаров Алимпиада
Отец ребёнка: Азаров Алексей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Алексей
Смерть
Неизвестно