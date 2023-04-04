Азарова (Азарова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Азаров Федор

Отец ребёнка: Азаров Алексей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Азаров Алимпиада

Отец ребёнка: Азаров Алексей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Алексей

Смерть
Неизвестно
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