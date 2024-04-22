Кутайсов Константин Павлович Павлович
Место рождения
Дата рождения16.11.1878
Дата смерти04.04.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1878
Работа или профессия
1915
Флигель-адьютант
Работа или профессия
1916
Лейб-гвардии артиллерийская бригада
полковник | Лейб-гвардии артиллерийская бригада
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
04.04.1918
Харьков, Харківська область