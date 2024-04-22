Кутайсов Константин Павлович Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутайсов Константин Павлович Павлович

Кутайсов Константин Павлович Павлович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.11.1878

Дата смерти

04.04.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1915
Флигель-адьютант
Работа или профессия
1916
Лейб-гвардии артиллерийская бригада
полковник | Лейб-гвардии артиллерийская бригада
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
04.04.1918
Харьков, Харківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close