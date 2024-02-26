Чурилин Яким Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1759 ст.
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1759 ст.
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Анисья Якимова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Евгения Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Ксения Якимова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Пелагия Дементьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Чурилина Пелагия Дементьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Иринья Якимова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Пелагия Дементьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
?.06.1816
Дочь: Авдотья Якимова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Пелагия Дементьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1824