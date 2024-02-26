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Чурилин Яким Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1759 ст.

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1759 ст.

Отец: Чурилин Иван Макаров (Ич)

Мать: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Анисья Якимова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Евгения Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Ксения Якимова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Пелагия Дементьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Чурилин Иван Якимов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Пелагия Дементьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Иринья Якимова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Пелагия Дементьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
?.06.1816

Дочь: Авдотья Якимова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Пелагия Дементьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Евгения Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Пелагия Дементьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1824
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