Фишъ Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишъ Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фишъ Рахмиль Рувимовъ

Мать: Ита Берковна

Смерть
1905
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