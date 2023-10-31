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Фишъ Лев
Фишъ Лев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1905
Пол
Мужской
Отец
Фишъ Рахмиль Рувимовъ
1858 г.р.
Мать
Ита Берковна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Фишъ Рахмиль Рувимовъ
Мать:
Ита Берковна
Смерть
1905
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