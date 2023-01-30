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Суконщикова Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Михайло Алексеевич

Рождение ребёнка
Между ?.12.1779 и ?.01.1780 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Суконщиков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Суконщиков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Суконщиков Федор Михайлович

Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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