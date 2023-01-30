Суконщикова Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между ?.12.1779 и ?.01.1780 ст.
Сын: Суконщиков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Суконщиков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Суконщиков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Суконщиков Федор Михайлович
Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич
Смерть
Неизвестно