Дружинин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинин Степан Иванович

Место рождения

Костино, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино, Алапаевское, Свердловская область
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