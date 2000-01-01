Ильченко (Ткаченко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильченко (Ткаченко) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ткаченко Степан (Стефан)

Мать: Ткаченко Анна

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