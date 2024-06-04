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Стуков Иван Елисеевич

Место рождения

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

1665 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Стуков Елисей Пименович

Мать: не указана

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Стуков Кондратий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Стуков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Стуков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.06.1759

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1762

Сын: Стуков Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1795

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