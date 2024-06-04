Стуков Иван Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Стуков Елисей Пименович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Стуков Кондратий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Стуков Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1759
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1762
Сын: Стуков Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1795