Феврония Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеврония Елисеева

Феврония Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Елисей Иванов

Мать: Евдокия Дементьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close