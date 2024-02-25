Матюшкина (Антипова) Ксения Яковлевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голикова (Матюшкина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Матюшкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Матюшкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшкина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Матюшкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Матюшкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матюшкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно