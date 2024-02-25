Матюшкина (Антипова) Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкина (Антипова) Ксения Яковлевна

Место рождения

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

28.01.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1912 ст.

Отец: Антипов Яков Ильич

Мать: Антипова (Борисова) Анисья Григорьевна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голикова (Матюшкина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Матюшкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Матюшкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшкина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Матюшкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Матюшкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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