Аксинья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Февронья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семенов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Николай Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семенов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Понкратий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Семенов

Смерть
Неизвестно
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