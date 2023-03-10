Аксинья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Февронья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семенов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Николай Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семенов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Понкратий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Семенов
Смерть
Неизвестно