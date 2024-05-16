Гордеев Григорий
Место рожденияКунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной
Рождение ребёнка
1870
Сын: Гордеев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной