Спесивцев Афанасий Сидорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спесивцев Сидор Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1653
Сын: Спесивцев Никита Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спесивцев Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спесивцев Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спесивцев Пётр Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спесивцев Артемий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно