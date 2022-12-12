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Спесивцев Афанасий Сидорович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спесивцев Сидор Ефимович

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1653

Сын: Спесивцев Никита Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивцев Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивцев Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивцев Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивцев Артемий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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