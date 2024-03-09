Батова (Крылова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батова (Крылова) Валентина Николаевна

Место рождения

с. Зобнинское, Кинешемский уезд

Дата рождения

05.06.1915

Дата смерти

28.10.1991

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1915

Отец: Крылов Николай Васильевич

Мать: Крылова Клавдия Александровна

с. Зобнинское, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
25.08.1942

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Батов Павел Николаевич

Смерть
28.10.1991
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