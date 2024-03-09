Батова (Крылова) Валентина Николаевна
Место рожденияс. Зобнинское, Кинешемский уезд
Дата рождения05.06.1915
Дата смерти28.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1915
с. Зобнинское, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
25.08.1942
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Батов Павел Николаевич
Смерть
28.10.1991