Перловский Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перловский Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Перловский Иван Михайлович

Мать: (Перловская) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Перловская) Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Перловский Иван

Мать ребёнка: (Перловская) Екатерина

Рождение ребёнка
1850

Сын: Перловский Фёдор

Мать ребёнка: (Перловская) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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