Перловский Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Перловский Иван Михайлович
Мать: (Перловская) Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Перловская) Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821
Сын: Перловский Иван
Мать ребёнка: (Перловская) Екатерина
Рождение ребёнка
1850
Сын: Перловский Фёдор
Мать ребёнка: (Перловская) Екатерина
Смерть
Неизвестно