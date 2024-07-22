Новосела Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосела Владимир Степанович
Мать ребёнка: Новосела Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосела Михаил Степанович
Мать ребёнка: Новосела Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новосела Галина
Рождение ребёнка
18.02.1960
Сын: Новосела Сергей Степанович
Мать ребёнка: Новосела Галина
Смерть
Неизвестно