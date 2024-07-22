Новосела Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосела Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосела Владимир Степанович

Мать ребёнка: Новосела Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосела Михаил Степанович

Мать ребёнка: Новосела Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосела Галина

Рождение ребёнка
18.02.1960

Сын: Новосела Сергей Степанович

Мать ребёнка: Новосела Галина

Смерть
Неизвестно

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