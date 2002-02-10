Иванов Александр Александрович 14.08.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1952

Дата смерти

10.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1952

Отец: Иванов Александр Ильич

Мать: Дронова (Дронова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
10.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2002

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