Иванов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1952
Дата смерти10.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
10.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2002