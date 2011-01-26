Дорофеев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорофеев Василий Иванович

Дорофеев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1938

Дата смерти

26.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.01.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Россия, Краснодарский край, Мостовской район, поселок Мостовской
Смерть
26.01.2011
Россия, Краснодарский край, Славянский район, станица Полтавская
Причина смерти: болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close