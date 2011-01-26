Дорофеев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1938
Дата смерти26.01.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.01.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Россия, Краснодарский край, Мостовской район, поселок Мостовской
Смерть
26.01.2011
Россия, Краснодарский край, Славянский район, станица Полтавская
Причина смерти: болезнь