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Тоцкий Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1948

Дата смерти

20.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1948

Отец: Тоцкий Егор Степанович

Мать: Тоцкая Липчанская Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоцкая (Спиридонова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
02.11.1975

Сын: Тоцкий Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Тоцкая (Спиридонова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
02.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тоцкая (Спиридонова) Валентина Александровна

Смерть
20.10.2002

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