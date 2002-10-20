Тоцкий Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1948
Дата смерти20.10.2002
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1975
Мать ребёнка: Тоцкая (Спиридонова) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
02.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тоцкая (Спиридонова) Валентина Александровна
Смерть
20.10.2002