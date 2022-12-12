Давыдова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евфим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1877

Дочь: Пушкарева Она Же Куплина Меланья

Отец ребёнка: Давыдов Евтихий

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.10.1881

Сын: Давыдов Иоанн

Отец ребёнка: Давыдов Евтихий

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Давыдов Борис

Отец ребёнка: Давыдов Евтихий

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Семён

Отец ребёнка: Давыдов Евтихий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Евтихий

Смерть
Неизвестно
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