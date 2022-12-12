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Лунькова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

29.04.1900 ст.

Дата смерти

04.08.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1900 ст.

Отец: Луньков Иван Ефимович

Мать: Лунькова Мария Афанасьевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Воспреемники: запасный унтер-офицер из крестьян Хатунской волости деревни Глотаево Иван Фёдорович Капустин и солдатская жена Елена Семёновна Капустина
Крещение
30.04.1900 ст.
Смерть
04.08.1900 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
Похороны
05.08.1900 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
от колики
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