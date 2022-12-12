Лунькова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.04.1900 ст.
Дата смерти04.08.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1900 ст.
Отец: Луньков Иван Ефимович
Воспреемники: запасный унтер-офицер из крестьян Хатунской волости деревни Глотаево Иван Фёдорович Капустин и солдатская жена Елена Семёновна Капустина
Крещение
30.04.1900 ст.
Смерть
04.08.1900 ст.
Похороны
05.08.1900 ст.
от колики