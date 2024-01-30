Камышов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.2003
Дочь: Камышова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Камышова (Заполькова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
16.11.2006
Сын: Камышов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Камышова (Заполькова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
01.12.2010
Мать ребёнка: Камышова (Заполькова) Александра Александровна