Куклина (Бухтина) Клавдия Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклина (Бухтина) Клавдия Артемовна

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Место рождения

Баландино, Черкаська область

Дата рождения

31.03.1949

Дата смерти

28.09.2021

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1949

Отец: Бухтин Артем Лазаревич

Мать: Бухтина Софья Лазаревна

Баландино, Черкаська область
Бракосочетание
06.11.1970

Муж: Куклин Леонид Михайлович

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куклин Леонид Михайлович

Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куклин Леонид Михайлович

Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
28.09.2021
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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