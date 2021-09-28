Куклина (Бухтина) Клавдия Артемовна
Место рождения
Дата рождения31.03.1949
Дата смерти28.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1949
Отец: Бухтин Артем Лазаревич
Мать: Бухтина Софья Лазаревна
Бракосочетание
06.11.1970
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куклин Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
22.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куклин Леонид Михайлович
Смерть
28.09.2021
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область