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Кудымов Алексей Федорович

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Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1879

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кудымов Федор

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1912

Сын: Кудымов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Кудымова Степанида Алексеевна

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудымова Степанида Алексеевна

Смерть
1947
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
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