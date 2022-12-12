Кудымов Алексей Федорович
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рождения1879
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Кудымов Федор
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1912
Мать ребёнка: Кудымова Степанида Алексеевна
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область