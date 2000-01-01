Мельников Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Роман Иванович

Мельников Роман Иванович

avatar

Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1894 и 1895

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1894 и 1895

Отец: Мельников Иван Яковлевич

Мать: Мельникова Дарья Григорьевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Мельникова Клавдия Кузьминична

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Мельников Фёдор Романович

Мать ребёнка: Мельникова Клавдия Кузьминична

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close