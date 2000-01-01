Мельников Роман Иванович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1894 и 1895
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1894 и 1895
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Мельникова Клавдия Кузьминична
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мельников Фёдор Романович
Мать ребёнка: Мельникова Клавдия Кузьминична
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1908