Киселева (Позднякова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Позднякова) Евгения Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.12.1923

Дата смерти

20.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1923

Отец: Поздняков Николай

Мать: Позднякова Екатерина Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
24.03.1944 ст.

Муж: Киселев Николай Ефимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Брак расторгнут 30.10.1951
Рождение ребёнка
04.09.1945

Сын: Киселев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Киселев Николай Ефимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
30.10.1951

Муж: Киселев Николай Ефимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
05.11.1951

Муж: Жуков Борис Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1953

Сын: Жуков Владимир Борисович

Отец ребёнка: Жуков Борис Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.01.2009
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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