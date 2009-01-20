Киселева (Позднякова) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1923
Дата смерти20.01.2009
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1923
Отец: Поздняков Николай
Бракосочетание
24.03.1944 ст.
Брак расторгнут 30.10.1951
Рождение ребёнка
04.09.1945
Сын: Киселев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Киселев Николай Ефимович
Развод
30.10.1951
Бракосочетание
05.11.1951
Рождение ребёнка
28.02.1953
Отец ребёнка: Жуков Борис Александрович
Смерть
20.01.2009