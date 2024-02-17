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(Vorobieva) Tatiana
(Vorobieva) Tatiana
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1956
Дата смерти
1981
Пол
Женский
Отец
Vorobiev Vasiliy
1922 г.р.
Мать
Vorobeva (Kasatkina) Polina
1923 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1956
Отец:
Vorobiev Vasiliy
Мать:
Vorobeva Polina
Смерть
1981
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