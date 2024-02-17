(Vorobieva) Tatiana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Vorobieva) Tatiana

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1956

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1956

Отец: Vorobiev Vasiliy

Мать: Vorobeva Polina

Смерть
1981
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