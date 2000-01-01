Лихачёва Первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1749 и 1750

Дочь: Меринкова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754

Сын: Лихачёв Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761

Сын: Лихачёв Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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