Лихачёва Первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1750
Дочь: Меринкова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754
Сын: Лихачёв Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761
Сын: Лихачёв Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно