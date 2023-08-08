Морозова (Гаринова) Марья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Гаринова) Марья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

12.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Гаринов Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1912

Сын: Морозов Григорий Абрамович

Отец ребёнка: Морозов Абрам Степанович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Золотухина Нина Абрамовна

Отец ребёнка: Морозов Абрам Степанович

Рождение ребёнка
25.08.1928

Дочь: Канайкина Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Морозов Абрам Степанович

Рождение ребёнка
10.02.1929

Дочь: Таирова Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Морозов Абрам Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Абрам Степанович

Смерть
12.01.1955
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