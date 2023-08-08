Морозова (Гаринова) Марья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти12.01.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Гаринов Гаврил
Рождение ребёнка
07.02.1912
Сын: Морозов Григорий Абрамович
Отец ребёнка: Морозов Абрам Степанович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Золотухина Нина Абрамовна
Отец ребёнка: Морозов Абрам Степанович
Рождение ребёнка
25.08.1928
Дочь: Канайкина Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Морозов Абрам Степанович
Рождение ребёнка
10.02.1929
Дочь: Таирова Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Морозов Абрам Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1955