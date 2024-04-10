Семёнов Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Руслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Занина (Семёнова) Юлия

Мать ребёнка: Семёнова (Шнейдер) Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Виталий

Мать ребёнка: Семёнова (Шнейдер) Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Шнейдер) Светлана

Смерть
Неизвестно

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