(Жабина) Татьяна Дормидонтовна
Место рождения
Дата рождения04.01.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1880 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/71 воспр Павел Яковлевич Коновалов и жена псаломщика с. Зыкова Вера Львовна Кроткова
Восприемник
07.02.1898 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/135
Восприемник
08.08.1898 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/151
Восприемник
05.01.1901 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/107
Смерть
Неизвестно