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Плотников Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1876 ст.

Отец: Плотников Петр Андреевич

Мать: Плотникова Елизавета Алексеевна

ГАСО Ф.48 оп.2 д.1481 Запись 29М отец - Плотников Петр Андреевич, Гжатский мещанин мать - Плотникова Елисавета Алексеевна Законная жена
Крещение
04.04.1876 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
ГАСО Ф.48 оп.2 д.1481 Запись 29М Восприемники: Шапошников Николай Кирикович, Гжатский мещанин Плотникова Елисавета Андреевна, Мещанская дочь девица
Бракосочетание
01.10.1895 ст.

Жена: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.5 д.64 Запись 9. Свидетели жениха: Пруссак (?) Николай Иванович - Тверской губернии города Кашина(?) мещанин Дегтярев Алексей Алексеевич - Гжатский мещанин Свидетель невесты - Филиппо... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1896

Дочь: Плотникова Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.5 д.68 Запись 59Ж отец - Плотников Петр Петрович Гжатский мещанин мать - Плотникова Мария Александровна Законная жена
Рождение ребёнка
12.01.1898 ст.

Сын: Плотников Виктор

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.6 д.32 Запись 6М Плохая сохранность записи отец Плотников мать Плотникова Мария
Рождение ребёнка
07.07.1899 ст.

Сын: Плотников Владимир Петрович

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.6 д.36 Запись 53М отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Рождение ребёнка
06.12.1900 ст.

Сын: Плотников Евгений Петрович

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.6 д.40 Запись 62М отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Рождение ребёнка
01.02.1902 ст.

Сын: Плотников Евгений Петрович

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.6 д.49 Запись 11М отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Рождение ребёнка
01.08.1903 ст.

Сын: Плотников Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.6 д.294 Запись 45М отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Рождение ребёнка
10.08.1906 ст.

Дочь: Плотникова Наталия Петровна

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.453 Запись 52Ж отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Рождение ребёнка
27.02.1909 ст.

Сын: Плотников Павел Петрович

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.466 Запись 21М отец: Плотников Петр Петрович Гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна Законная жена
Смерть
Неизвестно
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