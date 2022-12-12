Новичкова (Брыкова) Анна Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти25.04.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Брыков Капитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Дочь: Назарова Стефанида Константиновна
Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Новичков Иван Константинович
Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1907 ст.
Сын: Новичков Александр Константинович
Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Макарова Таисия Константиновна
Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Новичков Григорий Константинович
Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1921
Сын: Новичков Василий Константинович
Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1946