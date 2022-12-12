Новичкова (Брыкова) Анна Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичкова (Брыкова) Анна Капитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

25.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Брыков Капитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Дочь: Назарова Стефанида Константиновна

Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Новичков Иван Константинович

Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1907 ст.

Сын: Новичков Александр Константинович

Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Макарова Таисия Константиновна

Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Новичков Григорий Константинович

Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.08.1921

Сын: Новичков Василий Константинович

Отец ребёнка: Новичков Константин Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков Константин Михайлович

Смерть
25.04.1946
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
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