Костинова Аксинья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1848 ст.
Отец ребёнка: Костинов Михаил Аникеевич
Рождение ребёнка
06.08.1854 ст.
Сын: Костинов Федосий Михайлович
Отец ребёнка: Костинов Михаил Аникеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно