Стефан Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Андрей Васильев
Мать: Гликерия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Татьяна Стефанова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Работа или профессия
1787
рукоположен в священники
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Работа или профессия
1807
уволен за штат и помещен в Угличский Покровский монастырь
Работа или профессия
1815
по болезни переведен из монастыря к своему сыну Ивану
Смерть
Неизвестно