Стефан Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Андрей Васильев

Мать: Гликерия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Татьяна Стефанова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Работа или профессия
1787
рукоположен в священники
Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Работа или профессия
1807
уволен за штат и помещен в Угличский Покровский монастырь
Работа или профессия
1815
по болезни переведен из монастыря к своему сыну Ивану
Смерть
Неизвестно

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