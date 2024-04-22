Шерстянкина Анастасия Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкина Анастасия Епифановна

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шерстянкин Епифан

Мать: не указана

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Восприемник
27.08.1911
Котельный
Рождённыя 18 августа 1911 года Васса. родитѣли Уральскаго войска Котѣльнаго посёлка казакъ Фёдоръ Аввакумовъ Пастуховъ и законныя аго жѣна Елѣна Никифорова
Восприемник
28.10.1912
Котельный
Рождённый 18 октября 1912 года. Дмитрiй. Родитѣли таго же посёлка казакъ Порфирiй Аввакумовъ Пастуховъ и законное аго жѣна Матрона Епифанова Таинство крѣщенiя совѣршилъ Иеромонахъ Исаакiй съ И. Д. пс... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1913

Сын: Шерстянкин Иван

Отец ребёнка: не указан

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
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