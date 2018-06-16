Рождественский Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественский Геннадий Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.05.1931

Дата смерти

16.06.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931 по 1974
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1974 по 1977
Стокгольм, Швеция
Место жительства
С 1977 по 1981
Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1980 по 1982
Вена, Австрия
Место жительства
С 1982 по 1991
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1991 по 1995
Стокгольм, Швеция
Место жительства
С 1995 по 2011
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 2011 по 2018
Рейкьявик, Исландия
Смерть
16.06.2018
Москва, город федерального значения Москва
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