Рождественский Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1931
Дата смерти16.06.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1974
Место жительства
С 1974 по 1977
Стокгольм, Швеция
Место жительства
С 1977 по 1981
Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1980 по 1982
Вена, Австрия
Место жительства
С 1982 по 1991
Место жительства
С 1991 по 1995
Стокгольм, Швеция
Место жительства
С 1995 по 2011
Место жительства
С 2011 по 2018
Рейкьявик, Исландия
Смерть
16.06.2018