Прилуцкая (Кирилюк) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1941
Дата смерти05.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1941
Бракосочетание
14.10.1960
Степанки, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.03.1962
Сын: Прилуцкий Сергей Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.03.1968
Сын: Прилуцкий Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Прилуцкий Леонид Владиславович
Соколово, Жабинковский район, Брестская область
Смерть
05.11.2006