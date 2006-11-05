Прилуцкая (Кирилюк) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуцкая (Кирилюк) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1941

Дата смерти

05.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1941

Отец: Кирилюк Дмитрий Фёдорович

Мать: Кирилюк Антонина Кирилловна

Бракосочетание
14.10.1960

Муж: Прилуцкий Леонид Владиславович

Степанки, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.03.1962

Сын: Прилуцкий Сергей Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.03.1968

Сын: Прилуцкий Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Прилуцкий Леонид Владиславович

Соколово, Жабинковский район, Брестская область
Смерть
05.11.2006
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