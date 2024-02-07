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Михеева -- Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1895

Сын: Михеев Иван Петрович

Отец ребёнка: Михеев Петр Васильевич

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Петр Васильевич

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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